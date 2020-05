Pustiul care se pregateste sa devina ZEU la unul dintre marile cluburi ale Europei! Aici povestea de senzatie a lui Alphonso Davies

David Alaba este unul dintre jucatorii marcanti pentru istoria recenta a celor de la Bayern Munchen.

Fundasul stanga a fost un permanent reper pentru echipa care a castigat ultimele sapte editii ale Bundesligii, dar acum pare a fi tentat de o noua experienta. Ajuns la 27 de ani, austriacul nu si-a prelungit intelegerea cu liderul din Germania, iar contractul sau se va incheia in vara lui 2021. In conditiile in care cluburi precum Inter Milano, FC Barcelona, Real Madrid si Manchester City s-au aratat interesate de transferul sau, se pare ca aparatorul va pleca din Germania dupa 12 ani, timp in care a evoluat doar pentru Hoffenheim si Bayern Munchen. Aflata in cautarea unui inlocuitor pentru Marcelo, Real Madrid pare principala favorita in cursa pentru semnatura lui Alaba. Pe langa tentatia unei schimbari de peisaj, plecarea austriacului de pe Allianz Arena este sugerata si de mutarea sa in centrul apararii. Desi iubeste postul de fundas stanga, Alaba trebuie sa joace in centru pentru ca in acea banda locul ii este rezervat noului pusti de senzatie de la Bayern: Alphonso Davies.



Cine este Alphonso Davies?

In varsta de 19 ani, Davies este un fotbalist nascut in Ghana, mai exact in tabara de refugiati Buduburam. Parintii lui au ajuns acolo dupa ce au fugit din Liberia in perioada celui de-al doilea razboi civil din tara africana. Atunci cand Alphonso avea 5 ani, familia sa a emigrat in Canada. Parintii l-au inscris la fotbal, dar si la scoala, iar tanarul fotbalist sustine ca educatia reprezinta un aspect foarte important in viata sa, pentru ca nu va putea fi fotbalist pentru totdeauna si va trebui sa se descurce si dupa ce renunta la cariera de sportiv. Actualul jucator al lui Bayern a inceput fotbalul la echipa a doua a celor de la Vancouver Whitecaps si, dupa ce a impresionat in liga a doua din campionatul nord-american de fotbal, a fost convocat in lotul principal si si-a facut debutul in MLS. Se intampla pe cand fundasul avea doar 15 ani! Dupa aproape trei sezoane in care a reusit sa marcheze si sa ofere assist-uri, el a fost achizitionat de Bayern Munchen in schimbul a 10 milioane de euro.

Totul s-a petrecut in vara lui 2018, dar Davies a fost lasat sa termine sezonul in MLS si a ajuns in Germania de abia in ianuarie 2019. In prima liga din America, tanarul canadian juca pe o pozitie ofensiva, cea de aripa stanga, ceea ce ii permitea sa isi dezvolte foarte mult calitatile ofensive, dar si cifrele. Davies a inscris 12 goluri si a furnizat 13 pase decisive pentru Vancouver in cele 69 de meciuri jucate pentru alb-albastri. Dupa ce a ajuns in Bavaria, a evoluat la Bayern II pentru putin timp, inainte de a fi convocat la prima echipa a campioanei din Bundesliga. In actualul sezon, a evoluat in 28 de partide pentru Bayern si a aratat niste abilitati uluitoare pentru un tanar de doar 19 ani. Desi bifa toate criteriile necesare unei aripi redutabile, cei din staff-ul lui Niko Kovac au remarcat si siguranta pe care Davies o putea da defensivei si, pentru ca nu isi permiteau sa il scoata din echipa pe Serge Gnabry, l-au utilizat pe canadian in rolul de aparator stanga.



Cand si-a asigurat locul in echipa lui Bayern?

Desi mai jucase pentru Bayern in destule meciuri, Davies s-a facut remarcat cu adevarat in februarie, in meciul castigat de nemti cu 3-0 in fata lui Chelsea. Inaintea partidei, canadianul marturisea ca tatal sau este un mare fan al londonezilor si ca idolul lui a fost mereu Didier Drogba, atacantul legendar de pe Stamford Bridge. Pe teren, insa, Davies a zburat pe flancul lui si a incantat atat prin viteza si tehnica demonstrate pe faza ofensiva, cat si prin siguranta aratata atunci cand Bayern trebuia sa se apere. Chiar daca are doar 19 ani, Davies i-a convins imediat pe conducatorii germanilor sa ii prelungeasca contractul.

In urma cu o luna, canadianul a semnat cu Bayern pana in 2025 si a devenit fundasul stanga titular al echipei. Alaba a fost trecut in centrul apararii, momentan, pentru ca reteta cu o banda stanga formata din Davies si Serge Gnabry pare sa functioneze de minune si a fost pastrada si de Hans Flick, antrenorul care l-a inlocuit pe Kovac in toamna anului trecut. Bayern isi domina total adversarii prin viteza si tehnica celor doi jucatori, capabili sa furnizeze si goluri, dar si centrari excelente pentru polonezul Lewandowski.



De ce este Davies o senzatie pe internet?

Dupa ce a devenit esential pentru Bayern, Davies a ajuns sa fie foarte cunoscut si in mediul online, mai ales pe parcursul pandemiei de coronavirus. Cu peste 790 de mii de urmaritori pe TikTok, canadianul este unul dintre cei mai populari sportivi de pe aceasta platforma, iar clipurile sale ajung deseori virale. Fundasul a gasit in aplicatie o excelenta platforma prin care sa distreze oamenii si sa isi poata exersa calitatile de actor.

De altfel, intr-un interviu acordat celor de la The Guardian, Davies marturisea ca visul sau este acela de a ajunge sa practice actoria, desi fotbalul este prioritatea sa actuala. Avand in vedere ceea ce demonstreaza in teren, viitorul lui Davies pare a fi in dreptunghiul verde, nu pe platourile de filmare, iar prelungirea contractului cu Bayern Munchen vine sa confirme perspectivele fantastice ale tanarului canadian. La doar 19 ani, Alphonso Davies reuseste sa fie titular de drept la unul dintre cele mai mari cluburi din Europa si sa isi dezvolte si o imagine excelenta in mediul online, ceea ce pot fi semnalele aparitiei unui nou superstar in fotbalul mare.