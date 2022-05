Alphonso Davies s-a despărțit de iubita sa, jucătoare la PSG: „Zvonurile despre ea nu sunt adevărate!” 

Fotbalistul lui Bayern Munchen era într-o relație cu Jordyn, fotbalistă la Paris Saint-Germain, de mai bine de cinci ani, însă au pus punct. Cei doi și-au început relația în septembrie 2017 și formau un cuplu extrem de solid, având chiar și un canal de YouTube împreună.

Canalul a fost șters de pe platformă, în timp ce fotografiile celor doi împreună de pe rețelele de socializare au dispărut. În ultimele zile au apărut speculații în legătură cu despărțirea, însă nu a existat vreo confirmare oficială.

Alphonso Davies a confirmat că el și Jordyn s-au despărțit, prin intermediul unei postări pe contul său de Twitter, în care cerea să le fie respectată intimitatea.

„Da, Jordyn și cu mine ne-am despărțit. Zvonurile despre ea nu sunt adevărate. Este e persoană bună și am mult respect pentru ea. Îi doresc tot binele din lume și cer să ne fie respectată intimitatea”, a scris fotbalistul lui Bayern pe Twitter.

Yes jordyn and I have parted ways. The rumours about her are not true. She is a good person I have a lot of respect for her. I wish her the best and ask everyone to respect our privacy.