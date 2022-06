Cei doi fotbaliști s-au întâlnit în 2017, când ambii evoluau pentru Vancouver Whitecaps, în Canada. Davies avea doar 17 ani, iar Jordyn împlinise 16. În 2019, cuplul s-a separat în momentul în care fotbalista a acceptat transferul la PSG, iar Davies a ajuns pe Allianz Arena, în Munchen, dar relația a continuat.

În cele din urmă, cuplul s-a despărțit la finalul lunii mai, a anunțat Alphonso pe contul său oficial de Twitter.

Yes jordyn and I have parted ways. The rumours about her are not true. She is a good person I have a lot of respect for her. I wish her the best and ask everyone to respect our privacy.