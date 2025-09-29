Istvan Kovacs a primit o nouă delegare importantă în Liga Campionilor. Centralul român va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus, programată miercuri, 1 octombrie, la ora 22:00.



Acesta va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi la tușe, în timp ce Szabolcs Kovacs, fratele mai mic, va fi al patrulea oficial. În camera VAR vor sta Cătălin Popa și germanul Christian Dingert.



Spaniolii, atenți la Kovacs



Publicația iusport.es i-a făcut un portret arbitrului român și au scos în evidență experiența sa: „Kovacs, în vârstă de 41 de ani, este internațional din 2010 și a mai condus meciuri ale lui Villarreal. În martie 2024, în optimile Europa League cu Marseille (3-1), dar și în 2018, în faza grupelor contra lui Rangers (2-2). În prima etapă din Champions League a condus Olympiacos – Pafos (0-0)”.



Kovacs are în palmares finala Champions League din sezonul trecut, PSG – Inter 5-0, și alte dueluri tari din competițiile europene, precum Fenerbahce - Feyenoord (5-2) sau Copenhaga - Basel (2-0).



În această etapă a Ligii Campionilor, România mai are un nume important: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la duelul FK Bodo/Glimt – Tottenham, programat marți, 30 septembrie.

