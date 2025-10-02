Istvan Kovacs s-a aflat la centru la meciul de pe Estadio de la Ceramica.

Cum au analizat spaniolii arbitrajul lui Istvan Kovacs

Centralul român nu a avut parte de un meci simplu și au existat mai multe momente controversate.

Încă din primele minute ale jocului, spaniolii au cerut penalty, la o intervenție a lui Cabal asupra lui Nicolas Pepe, și chiar și fanii de pe Estadio de la Ceramica au încercat să îi atragă atenția lui Istvan Kovacs. Nicolas Pepe a pătruns în careu, dar a fost atacat de Cabal, care l-a împins ușor cu brațul. Iturralde Gonzalez, expertul AS în arbitraj, a analizat momentul.

”Este adevărat că l-a atins cu brațul, dar nu a fost suficient pentru a se dicta penalty. În momentul în care jucătorul lui Villarreal a simțit contactul, s-a aruncat”, a spus Iturralde Gonzalez.

Un moment controversat a existat și la primul gol al celor de la Juventus, al lui Federico Gatti. Spaniolii au reclamat joc periculos la foarfeca lui Gatti, însă Gonzalez este de altă părere.

”Pentru mine, nu este joc periculos, pentru că jucătorul lui Villarreal sărise deja. Este deja în spatele lui în momentul în care Gatti execută foarfeca. Dacă ar fi fost în fața lui și nu l-ar fi lăsat să lovească, atunci da, ar fi fost joc periculos. El lovește mingea foarte aproape de jucătorul lui Villarreal, dar șutul are loc în spatele capului acestuia”, a spus expertul în arbitraj.

În final, Gonzalez a explicat și motivul pentru care Istvan Kovacs nu a dictat penalty în ultimele minute ale jocului, când spaniolii au reclamat un henț în careu: ”Nu este penalty. Ține mâna jos, nu o vede pentru că sare un jucător... nu e nimic!”.

