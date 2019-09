INTER - SLAVIA: Nicolae Stanciu, vedeta in deschiderea Gazzetta dello Sport: "Aminteste de Gica Hagi!" 

Nicolae Stanciu e protagonistul unui articol special in Gazzetta dello Sport in ziua meciului Inter - Slavia din grupele Champions League.

Nicolae Stanciu e privit ca principala amenintare de la Slavia Praga pentru Inter Milano de catre jurnalistii italieni. Mijlocasul roman s-a afirmat tot contra lui Inter, in 2012, cand juca pentru FC Vaslui. Stanciu chiar a marcat din penalty si i-a atras atentia antrenorului de atunci al lui Inter, care l-a transferat mai tarziu la Sparta Praga de la Anderlecht. Acum Stanciu e la Slavia Praga si debuteaza in grupele Champions League pe San Siro cu Inter.

Jurnalistii italieni i-au citit jocul lui Stanciu si il avertizeaza pe Antonio Conte: "Stanciu a mai bagat spaima in Inter in 2012".



Gazzetta dello Sport: Stanciu aminteste de Gica Hagi!

"Din punct de vedere tehnic, Stanciu continua traditia marilor mijlocasi romani, toti tehnici si fantezisti. Aminteste de Gheorghe Hagi prin fizicul sau, cu 1.69m inaltime. E foarte rapid in tranzitia din defensiva catre atac si reuseste sa anticipeze fundasii adversi. Specialitatea lui sunt insa fazele fixe, suturi directe cu piciorul drept la coltul lung", scrie Gazzetta dello Sport.

