Shkendija a prins curaj după meciul cu FCSB: "Trebuia să câștigăm la o diferență și mai mare!"

Campioana Macedoniei de Nord a produs surpriza în partida de la Skopje și a învins FCSB după golul lui Adamu Alhassan din repriza secundă. Meciul s-a încheiat 10 la 10, după ce Kamer Qaka și Florin Tănase au văzut direct cartonașul roșu.

Arbin Zejnullai: "Shkendija trebuia să câștige la o diferență mai convingătoare în turul cu FCSB"



Meciul de la Skopje a consemnat și revenirea lui Arbin Zejnullai (26 de ani) în lotul celor de la Shkendija, după o pauză de 4 ani. Născut chiar la Tetovo, mijlocașul a fost copil de mingi, junior și fotbalist la prima echipă a celor de la Shkendija, iar în continuare deține recordul pentru cel mai tânăr marcator din istoria clubului în cupele europene.



După aventuri la Lokomotiva Zagreb, Rabotnicki și Egnatia, Zejnullai s-a întors în această vară la Shkendija, iar la partida cu FCSB a fost rezervă neutilizată. Mijlocașul cu dublă cetățenie, albaneză și nord-macedoneană, se așteaptă la un retur dificil de la București și consideră că formația sa trebuia să învingă la o diferență mai mare în prima manșă.



"Am obținut o victorie mare contra lui FCSB. Băieții au avut o prestație eroică. Consider că am meritat victoria, chiar dacă și FCSB a avut șansele ei de a înscrie. Până la urmă, cred că trebuia să câștigăm la o diferență și mai convingătoare.



Returul va fi dificil, însă vom da totul pentru a obține calificarea", a spus Arbin Zejnullai, pentru site-ul celor de la Shkendija.