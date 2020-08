PSG, in SEMIFINALELE Champions League dupa 25 de ani! Final DEMENT de meci: goluri in minutele 90 si 93 dupa o suferinta groaznica

PSG a intors rezultatul in prelungiri contra Atalantei si merge in semifinalele Champions League!

Francezii au suferit teribil in prima repriza. Ratarile uriase ale lui Neymar si atacurile intepatoare ale italienilor le-au dat mari batai de cap. Milionarii lui Tuchel au preluat controlul meciului in repriza secunda, insa au suferit pana aproape de ultima secunda pentru calificare. Marquinhos a facut 1-1 in minutul 90, dar Parisul nu s-a multumit cu prelungiri. Desi nu era refacut complet in urma accidentarii suferite in finala de Cupa cu St Etienne, acum doua saptamani, Mbappe a fost trimis in teren si a aratat de ce e atat de important pentru PSG. Atacantul a facut faza din care Choupo-Moting. si el introdus in partea a doua, a facut 2-1 in minutul 90+3!

PSG merge in semifinalele Champions League, unde va intalni castigatoarea dintre Atletico si Leipzig.