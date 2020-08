PSG ar putea ataca semifinalele Champions League fara unul dintre jucatorii de baza! Verratti si Kurzawa, accidentati si ei. Ce au declarat cei din conducerea clubului

Portarul parizienilor, Keylor Navas, are sanse foarte mari sa nu poata evolua in semifinala Champions League.

Keylor Navas (33 de ani) s-a accidentat in partida disputata contra celor de la Atalanta si pare incert pentru semifinala de marti seara contra nemtilor de la Leipzig.

"O reevaluare clinica va fi facuta sambata, dar participarea la meciul de martea viitoare este incerta", au transmis printr-un comunicat cei din conducerea clubului.

In cazul in care costaricanul nu va putea evolua, locul sau in poarta va fi luat de spaniolul Sergio Rico (26 de ani), fost jucator al Sevillei. Acesta a castigat de doua ori trofeul Europa League cu andaluzii.

Doua vesti bune, dar si doua proaste pentru formatia lui Thomas Tuchel. Mbappe si Thiago Silva au sanse foarte mari sa joace titulari impotriva lui Leipzig, insa Verratti si Layvin Kurzawa sunt si ei incerti pentru aceasta partida.