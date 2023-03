Sergio Ramos se află la gruparea pariziană din vara lui 2021, după ce echipa de pe Parc des Princes l-au adus liber de contract. Spaniolul pleca în urmă cu aproape doi ani din postura de căpitan de la Real Madrid.

Sergio Ramos, verdict dur după eliminarea PSG-ului din Champions League

Stoperul a fost integralist în înfrângerea de pe „Allianz Arena” din Liga Campionilor. După meci, Sergio Ramos a postat un mesaj pe rețelele social media unde a evidențiat faptul că „masa bogaților” încă nu este locul potrivit pentru PSG.

„Sunt foarte dezamăgit de voi și de noi. Nu am fost la nivelul necesar în UCL. Nu am știu să ținem pasul cu detaliile cheie și am ratat principalul obiectiv. E dureros, dar campionii se renasc din înfrângeri. Vom reveni!”, a scris Sergio Ramos pe Twitter.

Profundamente decepcionados por vosotros y por nosotros. No estuvimos al nivel que requiere la #UCL. No supimos manejar los detalles clave y se nos escapa el principal objetivo. Es doloroso, pero los campeones renacen de la derrota y se forjan en la adversidad. ¡Volveremos! pic.twitter.com/jC92pveH5i — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

Fundașul central a fost integralist în toate partidele parizienilor din Champions League. În Ligue 1, Sergio Ramos a bifat 23 de apariții și a reușit să ofere o pasă decisivă.

Bayern Munchen - PSG 2-0

După o primă repriză tăcută, echipa lui Julian Nagelsmann a avut un gol anulat în partea a doua a meciului, în minutul 52. Choupo-Moting a deschis nouă minute mai târziu scorul, iar Serge Gnabry a închis tabela la 2-0 în minutul 89.

Printre echipele calificare se numără și Benfica (7-1 la general vs Club Brugge), AC Milan (1-0 vs Tottenham), Chelsea (2-1 vs Dortmund)



Bayern Munchen se va duela în următoarea etapă din Bundesliga cu Augsburg, pe teren propriu. Ultima confruntare dintre cele două a fost în Cupa Germaniei, unde „bavarezii” s-au impus cu 5-2 în deplasare.