Sergio Ramos, sfidator dupa ce Real a eliminat-o pe Bayern: "Lumea sa vorbeasca, am meritat calificarea! ADN-ul Realului ne-a dus in finala!"

Capitanul Realului, Sergio Ramos, poate castiga pentru a 4-a oara UEFA Champions League cu Real Madrid.

"Cand ai un rezultat favorabil, fara sa vrei stai mai retras. Au avut mai multa posesie ca noi, am suferit, dar in general echipa merita sa mearga la Kiev. ADN-ul Realului ne-a impins pana la final, vom avea un adversar foarte complicat in finala. Oamenilor le place sa vorbeasca, noua ne place sa facem asta pe gazon.



Sunt mandru de echipa noastra. Ei (Bayern) sunt o echipa grozava si au demonstrat-o multi ani" a spus Sergio Ramos la final.

Eroul Realului insa a fost Keylor Navas - paradele acestuia au salvat-o pe Real pe Bernabeu: "Am suferit din greu dar pana la urma suntem in finala si asta e ceea ce ne doream. Am creat istorie. Ei nu au avut de ales decat sa mearga pe atac, sunt o echipa grozava si individual au jucator care fac diferenta. Trebuie sa ne bucuram de acest moment" a declarat Navas.

La finalul meciului, Sergio Ramos a luat un microfon si a cantat cu fanii Realului.