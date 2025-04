După meci, Robert Lewandowski nu s-a ferit să critice jocul echipei sale, explicând că în următoarele meciuri din competiția europeană nu mai este loc de erori.

"Ne-a lipsit controlul la mijlocul terenului, am făcut multe greșeli. Am pierdut posesia, am ratat pase, am făcut să fie ușor pentru adversar. Jocul de azi (n.r. - marți) trebuie analizat amănunțit. Trebuie să învățăm din asta. Nu putem juca așa. Dacă aveam de gând să pierdem și să facem greșeli, este mai bine că le-am făcut în acest stadiu. În continuare, nu mai este loc pentru aceste erori. Am făcut să fie ușor pentru Dortmund, să își creeze ocazii și să marcheze. Poate că acesta este semnalul de trezire de care aveam nevoie. Trebuie să învățăm din asta.

A fost un joc nebun. Privind la ambele meciuri, suntem în semifinale pentru că merităm asta, dar am creat tensiune și anxietate", a declarat atacantul polonez, citat de Mundo Deportivo.

Borussia Dortmund - FC Barcelona s-a încheiat 3-1

Catalanii au făcut un joc modest şi merg mai departe graţie evoluţiei de excepţie din prima manşă, câştigată cu scorul de 4-0.

Serhou Guirassy a făcut un meci de excepţie la Dortmund, reuşind un hat-trick (11 - penalty, 49, 76), în timp ce golul de onoare al echipei antrenată de Hansi Flick a fost de fapt un autogol, al lui Ramy Bensebaini (54).

Cu cele trei reușite, internaţionalul guineean a ajuns la 13 goluri în actuala stagiune a competiţiei, fiind golgheterul la zi. De asemenea, Serhou Guirassy a stabilit un record pentru club, cu 13 goluri marcate într-un sezon în Champions League, depăşind cele 10 reușite pentru Borussia de Robert Lewandowski (sezonul 2012/2013), respectiv Erling Haaland (sezonul 2020/2021).

FC Barcelona va juca în semifinale cu învingătoarea dintre Inter Milano şi Bayern Munchen. Campioana Italiei s-a impus în turul jucat în Bavaria cu 2-1. Gruparea din La Liga, cvintuplă câştigătoare a competiţiei, nu mai jucase semifinale în Champions League din 2019.