Paris Saint-Germain s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după o dublă de foc cu Aston Villa, încheiată cu scorul general de 5-4.

Deși francezii au pierdut returul din Anglia cu 3-2, Gianluigi Donnarumma a avut intervenții decisive pe final și a păstrat avantajul minim obținut în tur.



Luis Enrique jubilează: „Am cea mai bună echipă din lume”



La finalul partidei, Luis Enrique s-a arătat entuziasmat de prestația echipei sale.



„Cred că am cea mai bună echipă din lume, nu doar cel mai bun portar. La PSG ai mulți jucători de calitate, iar per ansamblu am meritat calificarea. Sunt bucuros să ofer suporterilor o nouă semifinală”, a declarat antrenorul spaniol.



Enrique a recunoscut însă că Aston Villa a pus mari probleme, mai ales după pauză, revenind de la 0-2 la 3-2.



„Am început perfect, dar în Liga Campionilor trebuie să accepți că adversarul are calitate. Aston Villa a jucat cu multă intensitate și nu avea nimic de pierdut. A fost un meci pe muchie”, a mai spus tehnicianul.



PSG va întâlni în semifinale pe învingătoarea dintre Arsenal și Real Madrid. "Tunarii" au câștigat prima manșă cu 3-0, dar în seara asta vor trebui să se țină tari în deplasare pe "Bernabeu".