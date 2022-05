Villarreal - Liverpool 2-3 | ”Submarinul” s-a ”scufundat” într-o repriză! Klopp, o nouă finală de Liga Campionilor

Villarreal - Liverpool 2-3



Liverpool este prima finalistă a acestei ediții din UEFA Champions League. În ultimul act o va întâlni câștigătoarea dintre Real Madrid și Manchester City. În tur, ”cetățenii” au câștigat cu 4-3.

Final.

Min. 74: GOL Liverpool! Mane este lansat de Keita, îl driblează pe Rulli la mijlocul terenului și face 3-2 pentru Liverpool.

Who else again? Sadio Mané seals Liverpool’s spot in the #UCL finals #VILLIV | #LFC pic.twitter.com/lWjDaf8oiL

Min. 67: GOL Liverpool! Diaz restabilește egalitatea! Columbianul fructifică centrarea lui Arnold și înscrie cu o lovitură de cap.

THAT SHOULD SEAL IT, 2-2 ON THE NIGHT, 4-2 ON AGGREGATE. LUIZ DIAZ GETS ONE OFF THE BENCH

pic.twitter.com/L55EiQtzak