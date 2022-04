"O rușine pentru Liga Campionilor". Atac dur după prestația lui Villarreal din manșa tur a semifinalei cu Liverpool 

După ce a eliminat Bayern Munchen în sferturile de finală, formația antrenată de Unai Emery nu a mai reușit să impresioneze și în prima manșă a dublei cu Liverpool.

"Villarreal este o rușine pentru Liga Campionilor. A fost șocant... Jucătorii lui Liverpool nici măcar nu au transpirat. Nu știu cum a ajuns Villarreal atât de departe. Au fost patetici!", a declarat Jason Cundy, fost jucător la Chelsea, în prezent comentator la talkSPORT.

Dialogul dintre Jason Cundy cu Jamie O'Hara a continuat: "Patetic este cam mult spus", a încercat O'Hara să liniștească discuția, însă Cundy a replicat: "Patetic nu este suficient! Este dezgustător ce au făcut. Ar fi putut juca și un fan lângă Van Jijk... atât de rău au fost".

