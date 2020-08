Merge sa se bata cu Neymar si Mbappe! Un international U21 al Romaniei, aproape de un transfer in Ligue 1: cat va plati clubul in schimbul sau

Un fotbalist este pe cale sa faca pasul in Ligue 1, iar clubul sau va incasa aproximativ 1 milion de lire sterline.

Alex Dobre (21 de ani), fotbalist legitimat la Bournemouth, va parasi Anglia pentru a merge in Ligue 1, Franta.

Internationalul U21 al Romaniei este dorit de Dijon, care au fost de acord sa plateasca aproximativ 1 milion de lire sterline in schimbul sau, anunta Digi Sport.

Dobre a facut pasul in Anglia in 2016, la Bournemouth, iar de atunci a fost imprumutat la mai multe echipe. Mijlocasul roman a evoluat pentru echipe ca Wigan, Rochdale, Bury sau Yeovil. In tricoul lui Bournemouth a strans o singura aparitie, intr-un meci de FA Cup (Cupa Angliei).

Dijon a incheiat sezonul in Franta pe locul 16, la 7 puncte distanta de locurile retrogradabile. In Ligue 1, Dobre se va duela cu jucatori ca Neymar si Mbappe, dar si cu Tatarusanu, singurul roman care evolueaza in prezent in prima liga din Franta, la Lyon.

8 aparitii are Dobre in echipa nationalei U21 a Romaniei.