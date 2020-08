Gest fantastic al lui Neymar in fata omului care a calificat-o pe PSG in semifinalele Champions League! I-a dat lui Choupo-Moting trofeul pe care il primise dupa meci! Ce s-a intamplat

Eliminati de Atalanta, care a condus cu 1-0 inca din minutul 27, pana in minutul 90, francezii au intors scorul in doar trei minute din prelungirile timpului regulamentar.

Marquinhos in minutul 90 si Choupo-Moting in minutul 93 au fost cei care au scos-o pe Atalanta din parcursul senzational avut pana in sferturile Champions League. Choupo-Moting a fost cel care a dat golul care le-a asigurat francezilor prezenta in semifinale, iar la final a fost rasplatit.

Desi a fost desemnat 'omul meciului' cu o prestatie buna, insa cu multe ratari uriase in cont, Neymar a dat trofeul sau mai departe, lui Choupo-Moting.

