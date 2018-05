REAL - LIVERPOOL, 26 mai la Pro TV // "Suntem Regii Europei si vrem sa ramanem! Va fi o finala incredibila!" Ce spune Isco inaintea finalei UEFA Champions League

Finala UEFA Champions League va avea loc sambata viitoare pe Stadionul Olimpic din Kiev intre detinatoarea trofeului, Real Madrid, si FC Liverpool.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Real Madrid incearca sa devina prima echipa de la Bayern Munchen din 1976 care cucereste de 3 ori consecutiv cel mai important trofeu din fotbalul la nivel de club. In fata ii va sta FC Liverpool, echipa ce are in palmares si ea de 5 ori trofeul! Mijlocasul spaniol Isco, revenit dupa accidentarea care l-a impiedicat sa joace in semifinala cu Bayern, a vorbit despre marele meci ce va avea loc pe 26 mai.

"Va fi o finala foarte frumoasa. Este cel mai important turneu la nivel de club iar Real Madrid sunt regii Europei si avem oportunitatea sa obtinem din nou aceasta distinctie dupa un sezon in care nu ne-am descurcat prea bine in Liga si in Cupa.

Ar fi un mod foarte bun de a termina sezon. Este adevarat ca la inceputul sezonului nu erau printre favorite, insa Liverpool a aratat ca merita sa fie in finala. Au un antrenor grozav si jucatori puternici care stiu sa faca diferenta in atac.

Suntem in finala pentru inca un an si este foarte important sa continuam la cel mai inalt nivel. Atat fanii cat si jucatorii sunt entuziasmati" a declarat Isco citat de FourFourTwo.