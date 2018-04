REAL MADRID - BAYERN, MARTI LA PRO TV // Semnal de alarma tras de Zidane inaintea returului: "Trebuie sa incercam sa castigam si acest meci!"

La fel ca in sezonul trecut, Real Madrid a castigat meciul tur cu Bayern cu 2-1. Atunci, Bayern a reusit sa duca partida in prelungiri!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Zinedine Zidane atrage atentia asupra returului cu Bayern in ciuda victoriei cu 2-1 din mansa tur. La duelul din sferturi din sezonul trecut, Real a reusit calificarea dupa prelungiri in fata lui Bayern!



"Stim ca vor veni aici si vor avea o prestatie puternica. Sunt un club mare si o echipa grozava. Stim la ce sa ne asteptam. Acesta este motivul pentru care trebuie sa fim pregatiti si sa avem la randul nostru o prestatie puternica. Daca putem face asta, vom realiza lucruri importante.



Nu am nicio indoiala ca Bayern nu va avea niciun complex si vor putea fi la nivelul cel mai inalt. Cheia pentru noi este sa ne gandim sa castigam si acest meci, sa intram pe teren dorind asta. Trebuie sa inscriem rapid si apoi sa vedem ce incearca ei sa faca" a spus Zinedine Zidane astazi.

Real a reusit calificarea in semifinale cu mari emotii desi castigase meciul tur, in deplasarea de la Torino, cu 3-0. Zidane nu considera ca Real are probleme pe propriul teren: "Daca ar fi sa aleg, as juca fiecare meci pe Bernabeu. Avem mansa retur pe propriul teren si suntem mandri sa jucam semifinala in fata fanilor nostri" a mai spus Zidane.