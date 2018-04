A pierdut Baluta 7000 de euro la cazinou?! Care ar fi motivul real din spatele SCANDALULUI de la Craiova

Alex Baluta e intr-o forma de senzatie! Dupa ce s-a impacat cu antrenorul Mangia, atacantul a marcat de 5 ori in 3 meciuri.

Neintelegerile dintre Baluta si italian au plecat de la problemele extrasportive ale fotbalistului. Baluta a fost prins intr-un cazinou din Craiova de Silvian Cristescu, un apropiat al patronului Mihai Rotaru. Jucatorul ar fi pierdut aproape 7000 de euro intr-o singura seara.

Dupa ce s-a despartit si de prietena sa, Baluta a parut complet iesit din forma si l-a determinat pe Mangia sa-l lase pe banca la meciul cu Steaua. "Sper sa nu mai repete greseala si de acum inainte", a spus fotbalistul la finalul meciului, determinand o reactie drastica a lui Mangia. Baluta a fost trimis sa se antreneze separat cateva zile si nu a facut parte din lot la meciul cu Iasi, terminat 4-1.

Capitanul si-a cerut scuze, iar Mangia l-a folosit din primul minut cu Botosani, intr-un meci incheiat 5-1 in turul semifinalelor din Cupa.

"L-am gasit pe Baluta la cazinou, dar asta s-a intamplat mai demult. Alex era in timpul liber, se intampla undeva in perioada vacantei de iarna", a spus Cristescu pentru Fanatik.

Fotbalistul a reactionat si el: "Cristescu se ocupa doar de imbarligaturi. Este un sifon, imi asum cand spun asta. Nu mai are nicio putere la club, multa lume de aici se fereste de el! Nu e nimic adevarat in ce spune, nu a dat de mine in cazinou. Va spunm niciodata in viata lui. De unde a mai putut sa o scoata si pe asta? Nu am pierdut niciun ban!"