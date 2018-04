Scene IREALE dupa primul titlu in 32 de ani la Young Boys! Ce s-a intamplat pe teren dupa fluierul final

Young Bous a castigat campionatul Elvetiei pentru prima oara din 1986!

Au fost scene de senzatie la Berna, unde fanii au invadat terenul imediat dupa fluierul de final al partidei cu Luzern. Young Boys a castigat cu 2-1 si are 16 puncte peste Basel cu 4 etape inainte de finalul campionatului. Chiar daca Basel are un meci in minus, tot nu-si mai poate ajunge adversara. Basel pierde titlul in Elvetia pentru prima oara dupa 8 ani!

Les bars avaient l'autorisation de rester ouverts toute la nuit à #Berne pour fêter le titre des footballeurs de Young Boys après 32 ans d'attente https://t.co/cBnZEnnxVh pic.twitter.com/43LWO3vqDj — RTSinfo (@RTSinfo) April 29, 2018