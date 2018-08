REAL - ATLETICO 2-4 | Mesajul ironic al lui Edi Iordanescu dupa infrangerea Realului din Supercupa: "In mod normal, nu il prinde prima etapa pe Lopetegui" :))

Fostul antrenor de la CFR Cluj a gasit forta de a trata cu umor situatia prin care a trecut in acest sezon.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Atletico Madrid a castigat pentru a 3-a oara in istoria clubului Supercupa Europei dupa 4-2 in fata marii rivale, Real Madrid. Saul si Koke au marcat in prelungiri dupa ce scorul era 2-2 la finalul celor 90 de minute.

Dat afara de la campioana CFR Cluj dupa 3 partide, prima fiind triumful din Supercupa Romaniei, Edi Iordanescu a glumit pe internet la finalul partidei. El a criticat si alegerea UEFA de a organiza partida in Estonia.

"Lopetegui pierde Supercupa la primul lui joc la Real M. In conditii normale, nu ar trebui sa-l prinda prima etapa ???? . Cum sa duci Supercupa Europei la Tallinn pe un stadion cu asa capacitate mica si mai sunt si atatea locuri libere..... !?!?!" a scris Edi Iordanescu pe retelele de socializare.