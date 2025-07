Deși a părut că are controlul jocului și a avut câteva ocazii mari în repriza secundă prin Florin Tănase (bară) și Darius Olaru (șut respins in-extremis de portarul Gaye), FCSB s-a văzut condusă din minutul 65, după golul lui Alhassan.



Reacția lui Ștefan Târnovanu după Shkendija - FCSB 1-0

FCSB a sperat că va reveni în joc 5 minute mai târziu, când Kamer Qaka a văzut direct cartonașul roșu. Numai că și campioana României a rămas imediat în 10, după un fault de neînțeles al lui Florin Tănase.



S-a terminat 1-0 pentru Shkendija, iar FCSB speră ca va întoarce soarta calificării la returul de la București. Ștefan Târnovanu, autorul unor parade extraordinare, a venit la microfonul PRO TV după meci.



"Un meci în care am simțit că dominăm. Am avut o posesie bună, am avut și ceva ocazii. Tase a avut bară, Micu a avut ceva situații, dar nu dăm gol din nou și suntem pedepsiți. Am primit gol și din păcate n-am reușit să întoarcem. Trebuie să facem cumva săptămâna viitoare să ne calificăm.



Încercam să egalăm și ne-au prins pe câteva contraatacuri. Eu încerc să-mi fac treaba cât de bine pot. Sper din tot sufletul să fim bine până săptămâna viitoare.



În primul rând, nu trebuie să mai facem greșeli în apărare. Începând de la mine și terminând cu atacantul. Și să marcăm la ocaziile pe care le-am avut pentru că am avut multe ocazii.



Mi s-a părut ușor cartonașul roșu la Tănase, dar și al lor mi s-a părut la fel.



La București trebuie să dăm goluri. Trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie să intrăm montați de la început. Trebuie să facem cumva să ne calificăm", a spus Ștefan Târnovanu, la PRO TV.

Returul dintre FCSB și Shkendija este programat miercuri, 30 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București.

Învingătoarea din duelul Shkendija - FCSB se califică în turul 3 preliminar UCL, unde va înfrunta câștigătoarea din dubla Shelbourne (Irlanda) - Qarabag (Azerbaidjan).

VIDEO Shkendija - FCSB, pe VOYO: Cartonaș roșu Tănase (78')