După 3-1 și 1-2 contra lui Inter Escaldes, FCSB va juca în turul 2 preliminar din Liga Campionilor contra lui Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, care a trecut de galezii de la The New Saints, scor 2-1, după prelungiri.

Shkendija, următorul adversar al lui FCSB din Liga Campionilor



Shkendija și TNS au remizat în turul din Țara Galilor, scor 0-0, iar la returul din Macedonia de Nord a fost 1-1 după 90 de minute, în urma golurilor marcate de Fabrice Tamba pentru gazde și Jordan Williams pentru oaspeți. Nord-macedonenii au obținut calificarea tocmai în minutul 116, după un autogolul al lui Jack Bodenham.



Jeton Bekjiri (43 de ani), antrenorul care o pregătește pe Shkendija din ianuarie 2024, s-a arătat satisfăcut doar de calificare, dar pune prestația mai slabă a echipei sale și pe seama căldurii.



"Jocul nu a fost la nivelul pe care ni l-am fi dorit. Am reușit să avem o mulțime de ocazii, însă am fructificat doar una. Nu am reușit să încheiem meciul în 90 de minute, dar trebuie să luăm în calcul și căldura, care a făcut partida mai dificilă. Până la urmă, sunt mulțumit că ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a ne califica", a spus Jeton Bekjiri, potrivit Ekipa.

Jeton Bekjiri, antrenor Shkendija: "Cred că ne va fi mai simplu să jucăm împotriva lui FCSB decât împotriva lui TNS"



Antrenorul formației cu 5 titluri în Macedonia de Nord a făcut o scurtă caracterizare și lui FCSB, care a tremurat serios în Andorra.



"Steaua (n.r - FCSB) este un adversar puternic, cu o mare tradiție. Îi vom respecta, dar consider că putem obține un rezultat pozitiv contra lor cu o prestație bună. Cred că împotriva unui astfel de adversar ne va fi mai simplu să jucăm decât ne-a fost împotriva lui TNS.



Suntem campioana Macedoniei și vom face tot ce putem pentru a arăta cel mai bun fotbal pe scena internațională", a mai spus Jeton Bekjiri.

Turul Shkendija - FCSB este programat marți, 22 iulie, în timp ce returul de la București se va disputa pe 30 iulie.