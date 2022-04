Raritate! Bayern se bucură că a pierdut doar cu 0-1 la Villarreal: "La un moment dat, părea că vorbim de hara-kiri"

Unicul gol al meciului de pe Estadio de la Ceramica a fost marcat de olandezul Arnaut Danjuma, în minutul 8, când s-a aflat pe direcția șutului expediat de Dani Parejo și l-a surprins pe Manuel Neuer cu apariția sa din careul mic.

Bayern, mulțumită că a pierdut doar cu 1-0 la Villarreal

Bayern a dezamăgit în Spania și putea suferi un eșec mult mai clar. Francis Coquelin a avut un gol anulat în minutul 41 pentru offside, după intervenția VAR, iar Gerard Moreno a trimis puțin pe lângă poartă în minutul 63, după o gafă inexplicabilă a lui Manuel Neuer.

La finalul partidei, atât antrenorul lui Bayern, Julian Nagelsmann, cât și jucătorii, s-au arătat mulțumiți că rezultatul a fost doar 1-0 în favoarea lui Vilarreal, având în vedere numeroasele erori din defensiva bavarezilor.

Reacțiile bavarezilor după Villarreal - Bayern 1-0

Julian Nagelsmann: "Am meritat să pierdem. Am arătat puțină forță în prima repriză, iar în a doua a fost haos. Vilarreal are fotbaliști buni, iar noi n-am reușit să avem o prestație bună. În a doua repriză am pierdut controlul pentru că am încercat foarte mult să marcăm, la un moment dat părea că vorbim de hara-kiri. Am avut noroc la gafa lui Manu (n.r - Manuel Neuer), de exemplu. Am pierdut ușor mingea"

Thomas Muller: "A fost total neprevăzut. Astăzi chiar nu am putut să jucăm, nu am făcut jocul pe care ni-l doream. Nu am avut putere în ofensivă, nu am mai avut multitudinea de ocazii. Luăm cu noi acest 0-1. Lucrurile au mers rău, dar se putea mult mai rău. Trebuie să ne pregătim pentru retur și să dăm replica.

Joshua Kimmich: "Am pierdut în primul rând din cauza abordării. Mai ales în prima repriză, unde nu ne-am regăsit deloc. După pauză am fost mai prezenți, dar asta a făcut jocul mult mai haotic. Am riscat foarte mult, am și făcut greșeli. Până la urmă, trebuie să ne mulțumim că am pierdut doar cu 0-1"

Totul se va decide în returul de la Munchen, programat peste șase zile, marți, de la ora 22:00.

Bayern a dezamăgit și în precedentul meci tur din Champions League. În optimi, bavarezii au remizat la Salzburg, 1-0, însă la returul de acasă i-au spulberbat pe austrieci, 7-1.