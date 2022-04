Unicul gol al meciului de pe Estadio de la Ceramica a fost marcat de olandezul Arnaut Danjuma, în minutul 8, când s-a aflat pe direcția șutului expediat de Dani Parejo și l-a surprins pe Manuel Neuer cu apariția sa din careul mic.

Villarreal putea obține o victorie și mai convingătoare. Manuel Neuer, experimentatul goalkeeper al lui Bayern, a comis o gafă majoră în minutul 62 al partidei din Spania, însă gazdele nu au putut profita.

În stilul caracteristic, Neuer a ieșit până la mijlocul terenului și a încercat să paseze în față, însă a trimis direct la Gerard Moreno, care, după ce a preluat, a șutat direct din cercul de la centrul terenului, însă a trimis puțin pe lângă poarta goală.

???? - Manuer Neuer with a HUGE mistake but it doesn’t get punished! pic.twitter.com/8QEi9AVJqB