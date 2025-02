Antrenorul Pep Guardiola evaluează la 1% șansele ca Manchester City să o învingă pe Real Madrid în manșa secundă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, programată săptămâna aceasta în Spania, informează DPA.

Pep Guardiola, înainte de Real Madrid - Manchester City: "Avem șanse de 1% pentru a merge mai departe"



City va avea o misiune dificilă pe stadionul Santiago Bernabeu, după ce Real s-a impus cu scorul de 3-2 în meciul tur din Anglia, săptămâna trecută.



Elevii antrenorului Pep Guardiola au avut evoluții oscilante în ultimele luni, care i-au făcut să se iasă practic din lupta pentru titlu în Premier League, însă victoria categorică obținută în acest weekend în meciul de pe teren propriu cu Newcastle (scor 4-0), le dă speranțe fanilor 'cetățenilor' înaintea revanșei cu madrilenii.



'Sunt multe, multe meciuri în care nu am jucat la nivelul la care ne-am dorit și, în final, am pierdut. Atunci nu a fost vorba doar de cele trei puncte, ci și de modul în care ne-a afectat mental pentru următorul meci. S-a întâmplat de multe ori. Bineînțeles că această victorie ne ajută, însă o marjă pentru a câștiga pe Bernabeu din acea poziție, toată lumea știe, procentul pentru a merge mai departe ajunge la 1%. Sau nu știu cât, dar va fi minim', a spus Guardiola după partida cu Newcastle, potrivit Agerpres.



'Însă cât timp avem o șansă, vom încerca, asta e sigur. Vom merge așa cum am făcut-o mereu, dar în acest sezon realitatea este că am fost la mile distanță. Am fost cu adevărat foarte săraci în performanțe și rezultate în acest sezon. Pentru un meci, sâmbătă, am jucat foarte bine, dar nu o să schimbe opinia, realitatea. Dar, desigur, e mai bine să călătorești la Madrid cu acest rezultat', a adăugat el.



Internaționalul egiptean Omar Marmoush, recrutat în această iarnă de la formația germană Eintracht Frankfurt, a reușit sâmbătă primul său hat-trick pentru Manchester City, în meciul cu Newcastle, în condițiile în care Guardiola nu a putut conta pe golgheterul norvegian Erling Haaland, accidentat.,

Istvan Kovacs, delegat la Real Madrid - Manchester City

UEFA a anunțat, luni, că Istvan Kovacs va fi la centru în duelul de cinci stele de pe Santiago Bernabeu dintre Real Madrid și Manchester City.

Pentru Istvan Kovacs va fi un nou duel între cele două echipe pe care îl arbitrează. Unul dintre cele mai importante momente din cariera centralului din Carei s-a consemnat chiar la un duel Manchester City - Real Madrid 4-3, în semifinalele Ligii Campionilor din sezonul 2021/2022. Kovacs avea atunci o prestație excelentă și era elogiat în presa internațională.



Un sezon mai târziu, Istvan Kovacs a îndeplinit rolul de al patrulea oficial la încă un duel Manchester City - Real Madrid (4-0, în semifinalele UCL), dar și la finala Champions League dintre Manchester City și Inter (1-0).