Cele două echipe se vor duela la Ovidiu, în a șaptea etapă a Superligii. Farul Constanța vine după o victorie în play-off-ul pentru calificarea în grupele UEFA Europa Conference League cu HJK Helsinki (2-1).

Probleme mari pentru Farul Constanța: „S-a operat și va lipsi o lună”

La conferința de presă premergătoare meciului cu trupa din Bănie, Gheorghe Hagi a evidențiat faptul că Amine Benchaib, fotbalistul cu dublă cetățenie, belgiană și marocană, s-a operat și va lipsi mai bine de o lună.

„În afară de Benchaib, care are o problemă, s-a operat, şi probabil o lună, o lună jumate, două, nu-l vom avea, restul sunt apţi”, a spus Gică Hagi.

Amine Benchaib a venit în această fereastră de transferuri la Farul Constanța. Campioana Superligii l-a adus pe mijlocașul central belgian de la CS Mioveni, o echipă care a retrogradat la finele stagiunii trecute în al doilea eșalon.

Ce a spus Benchaib când a semnat cu Farul

"Am avut o discuție cu antrenorul. M-a convins să semnez cu Farul. Știam deja echipa și am fost 100% decis să aleg această echipă. Cred că am luat decizia bună.

Nu am jucat niciodată la o echipă campioană, este ceva nou, iar acest lucru cred că mă va ajuta în viitor.

Toți visăm să jucăm în Champions League. Va fi o provocare importantă și sper să realizăm ceva frumos", a spus Amine Benchaib, în primul interviu acordat după sosirea la Farul.

Farul Constanța - HJK 2-1 (Pro Arena & VOYO)

Toivio a deschis scorul în minutul 50 al partidei, însă Farul a revenit repede în joc, primind de la spate și energia suporterilor. Constantin Budescu a oferit o pasă sclipitoare în minutul 58, iar Rivaldinho a restabilit egalitatea.

Pe final, decarul a mai oferit un assist, în minutul 82. De data asta, Mihai Popescu a marcat și a adus, în fapt, victoria Farului, după ce tabela a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.