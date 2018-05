Panica inainte de finala Champions League: 1000 de fani Liverpool sunt in aer! Avioanele nu mai pot ateriza

Aproximativ 1000 de suporteri Liverpool care planuiau sa mearga la Kiev pentru finala UEFA Champions League au aflat cu stupoare ca zborurile lor au fost anulate.

Trei curse spre Kiev au fost anulate dupa ce controlorii de trafic ai aeroportului aflat la 30 km de capitala Ucrainei au anuntat ca nu mai au spatii pentru aterizare, din cauza numarului mare de curse din aceste zile.

Primaria din Liverpool, alaturi de primarul Kievului, Vitali Klitschko, si UEFA cauta acum solutii pentru ca situatia sa se rezolve in timp util, astfel incat cei care si-au platit deja sejururile la Kiev sa poata ajunge la finala.

20.000 de suporteri Liverpool sunt asteptati sambata la Kiev.

Today I worked with .@Vitaliy_Klychko to help and negotiate with the Director of the Airport in Kiev two slots for aircraft booked by World Choice Sports to arrive at 3.00 pm and 3.45 pm. What happens next is up to this company to sort and hopefully they can for all.