FCSB a condus în returul de pe Arena Națională, dar Shkendija a revenit și pe final a dat lovitura. Strahinja Krstevski a închis tabela în minutul 87, cu un șut deviat din marginea careului.



Kamer Qaka a reacționat pe Instagram după ce Shkendija a răpus-o pe FCSB



Eliminat în meciul tur, mijlocașul Kamer Qaka (30 de ani) a urmărit de la TV partida decisivă dintre FCSB și Shkendija. Înainte de fluierul final, fostul jucător de la FCSB și Universitatea Craiova și-a făcut un selfie și a postat imaginea pe Instagram. Acesta a scris: "Stay humble" (Rămâi umil).



Reacția sa vine după ce managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a criticat-o public pe Shkendija. Iată ce a declarat oficialul de la FCSB înaintea returului de pe Arena Națională:



"Cea mai slabă echipă pe care am întâlnit-o! Cu atât mai deranjantă e înfrângerea. Acum mă interesează să nu ne facem de râsul lumii. Cu Inter d’Escaldes am fost lamentabili! Am fost penibili din primul până în ultimul minut! E o echipă din Andorra și nu ai voie să te prezinți așa! Nu avem voie să suferim în fața unor asemenea jucători. Acolo joacă Qaka, care nu și-a găsit loc la noi", a spus MM Stoica.