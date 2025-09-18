Meciul de la Amsterdam a fost cu adevărat special pentru fostul internațional român, aflat pe banca lui Inter Milano. A evoluat timp de patru ani la Ajax, între 1999 și 2003. De acolo a ajuns în Serie A, unde a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.



Olandezii l-au urmărit cu atenție pe fostul fundaș, inclusiv la golurile marcate de Marcus Thuram pe Amsterdam Arena. Chivu nu s-a bucurat, în semn de respect pentru echipa la care a fost căpitan și campion.



Ce au scris olandezii despre gestul lui Cristi Chivu



”Antrenorul lui Inter, Chivu, nu a sărbătorit golurile, din respect pentru clubul care i-a oferit șansa de a-și atinge întregul potențial. A fost un gest nobil pentru omul extrem de popular la Amsterdam”, au scris olandezii de la telegraaf.nl.



Nici Ajax nu l-a uitat pe Cristi Chivu. Înainte de această partidă, ”lăncierii” și Inter Milano au avut o postare comună pe Instagram, prin care au salutat revenirea fostului internațional român la Amsterdam: ”Ne bucurăm să te vedem, Cristian Chivu!”.



Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.



Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.



Echipele de start la Ajax - Inter:

