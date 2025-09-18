Meciul de la Amsterdam a fost cu adevărat special pentru fostul internațional român, aflat pe banca lui Inter Milano. A evoluat timp de patru ani la Ajax, între 1999 și 2003. De acolo a ajuns în Serie A, unde a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.
Olandezii l-au urmărit cu atenție pe fostul fundaș, inclusiv la golurile marcate de Marcus Thuram pe Amsterdam Arena. Chivu nu s-a bucurat, în semn de respect pentru echipa la care a fost căpitan și campion.
Ce au scris olandezii despre gestul lui Cristi Chivu
”Antrenorul lui Inter, Chivu, nu a sărbătorit golurile, din respect pentru clubul care i-a oferit șansa de a-și atinge întregul potențial. A fost un gest nobil pentru omul extrem de popular la Amsterdam”, au scris olandezii de la telegraaf.nl.
Nici Ajax nu l-a uitat pe Cristi Chivu. Înainte de această partidă, ”lăncierii” și Inter Milano au avut o postare comună pe Instagram, prin care au salutat revenirea fostului internațional român la Amsterdam: ”Ne bucurăm să te vedem, Cristian Chivu!”.
Chivu a bifat 142 de apariții la Ajax în toate competițiile. Pe deasupra, fostul internațional român și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 13 ori și a oferit șapte pase decisive.
Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa #4 Serie A de pe ”Giuseppe Meazza”. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.
Echipele de start la Ajax - Inter:
- Ajax: Jaros - Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal - Regeer, Klaassen, Taylor - Edvardsen, Weghorst, Gotds
- Rezerve: Alders, Bounida, Dolberg, Fitz-Jim, Gloukh, Heerkens, McConnell, Mokio, Moro, Pasveer, Rosa, Sutalo
- Inter: Sommer, de Vrij, Akanji, Bastoni - Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco - Thuram, Esposito
- Rezerve: Acerbi, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Martinez J., Martinez L. Sucic, Zielinski