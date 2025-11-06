Cel puțin așa o consideră statisticienii de la Football Meets Data, care au dezvăluit și de câte puncte mai are nevoie Qarabag pentru a fi aproape sigură de calificarea în primăvara europeană.

Qarabag, ”cea mai frumoasă surpriză” din Champions League

După patru etape, Qarabag ocupă locul 15 în clasamentul din faza principală a competiției, cu șapte puncte acumulate. Echipa din Azerbaidjan a debutat cu o victorie în fața celor de la Benfica, scor 3-2. A urmat apoi o victorie cu FC Copenhaga, scor 2-0. Qarabag a suferit o înfrângere în fața lui Athletic Bilbao, scor 1-3, iar, în ultima rundă, a remizat cu Chelsea, scor 2-2.

Football Meets Data consideră că azerii mai au nevoie de o singură victorie pentru a-și asigura participarea în fazele eliminatorii. Dacă se va clasa în primele 24 de echipe la finalul fazei principale, Qarabag va juca play-off-ul de calificare în optimi.

Din simulările realizate de FMD, cei mai probabili adversari pe care Qarabag i-ar putea întâlni sunt Borussia Dortmund și Atletico Madrid, fiecare cu 6.7% șanse, urmate de Galatasaray, cu 6.3% șanse.

Qarabag a întâlnit-o pe FCSB sezonul precedent, în faza principală Europa League. Atunci, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2, după ce au fost conduși de două ori. Golurile campioanei României le-au aparținut lui Adrian Șut (minutele 7 și 73) și lui David Miculescu (minutul 45+4) și toate au fost marcate din faze fixe.

