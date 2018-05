"Daca Real joaca asa in finala, Liverpool o sa o DISTRUGA!" Declaratie neasteptata data de un fost jucator de la Manchester United

Liverpool este favorita la calificarea in finala Ligii Campionilor, acolo unde a ajuns deja Real Madrid.

Real Madrid s-a calificat in a 4-a finala de UEFA Champions League din ultimii 5 ani dupa o dubla dramatica in fata celor de la Bayern Munchen. Campioana Germaniei a fost aproape de golul care sa o duca in finala, insa Keylor Navas a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale in poarta Realului.

Prestatia celor de la Real Madrid, mai ales la partida retur, nu i-a impresionat pe englezi. La finalul meciului, la emisiunea de pe BT Sports au fost invitati Steven Gerrard si Rio Ferdinand. Iar fostul fundas al celor de la Manchester United a criticat dur evolutia Realului.

"Pentru orice echipa vine un moment in care sfarsitul e aproape. Au trecut schiopatand de sferturi, au trecut in aceeasi maniera si de semifinala. Pot sa faca acelasi lucru si in finala? Da, s-au descurcat grozav in ultimii ani insa au multi jucatori cu experienta care se apropie de finalul carierei. Are loc o tranzitie, vedem jucatori tineri ca Asensio si Lucas Vasquez, doi tineri care au intrat in echipa.



Este un lucru dificil si pe care trebuie sa-l reuseasca un manager de top. Daca joaca insa in finala 4-4-2 in acelasi mod cum au jucat astazi (marti seara), vor fi distrusi de Liverpool" a spus Rio Ferdinand.