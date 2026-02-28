După ce a marcat pentru Santos joi, atacantul în vârstă de 34 de ani a ţinut să dedice primul său gol din meci prietenului şi coechipierului său din naţională.

Neymar, alături de Vinicius în scandalul de rasism

Brazilianul a repetat aceeaşi celebrare ca şi compatriotul său în meciul tur din barajul Ligii Campionilor împotriva Benficăi (1-0). Acelaşi meci în care Vinicius s-a plâns de insulte rasiste din partea adversarului său Gianluca Prestianni. Atacantul Real Madrid tocmai deschisese scorul pentru „Los Blancos”, sărbătorind în faţa suporterilor din Lisabona cu un dans lângă steagul de la corner.

La meciul retur de pe Bernabeu, Vinicius nu s-a abţinut să repete acelaşi dans, la sfatul lui Neymar. „I-am spus lui Vinicius: marchează un gol şi fă aceeaşi celebrare. Şi dacă marchez eu, voi face la fel. Vini, asta e pentru tine”, a declarat fostul atacant al PSG la microfonul televiziunii braziliene după meciul împotriva lui Vasco de Gama (2-1).

Gianluca Prestianni, suspendat de UEFA

Acuzat de Vinicius că l-a numit maimuţă („mono” în spaniolă) de mai multe ori după golul brazilianului, Gianluca Prestianni a fost suspendat pentru retur de către UEFA.

Benfica, în sprijinul jucătorului său, a încercat să depună un recurs, care a fost respins de organizaţia europeană.

„Domnul Gianluca Prestianni rămâne suspendat provizoriu pentru următorul meci din competiţia intercluburi a UEFA la care ar fi altfel eligibil”, a comunicat instanţa în ziua meciului retur de la Madrid.

De la acuzaţiile lui Vinicius, UEFA a deschis o procedură. Dacă insultele adresate de Gianluca Prestianni brazilianului se dovedesc a fi adevărate, atacantul în vârstă de 20 de ani riscă o gravă suspendare.

„Orice persoană [...] care lezează demnitatea unei persoane din orice motiv, în special culoarea pielii, religia sau originea etnică, va fi pasibilă de o suspendare de cel puţin zece meciuri pentru o perioadă determinată sau de orice altă sancţiune adecvată”, precizează articolul 14 din regulamentul UEFA.

News.ro