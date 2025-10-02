Campioana României o întâlnește joi seară, de la ora 19:45, pe gruparea elvețiană Young Boys Berna. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



FCSB - Young Boys va avea loc pe Arena Națională, în București, și va conta pentru etapa #2 din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Gigi Becali, anunț înainte de FCSB - Young Boys: ”Dau lovitura cu el! E atacant”



Gigi Becali a vorbit despre Alexandru Stoian, puștiul de 17 ani adus de la Farul Constanța pentru 500.000 de euro. Vârful a bifat până acum șapte apariții în campionat.



El a înscris chiar în prima etapă cu FC Hermannstadt, intrat pe final, când a marcat golul egalizator și i-a adus lui FCSB punctul.



”Stoian e fotbalist. Cred că pot să dau lovitura cu el. Are 18 ani. Îl văd, are tupeu mare. Are fizic. E atacant. El trebuie să aibă mai puțin curaj”, a spus Gigi Becali la fanatik.



După meciul cu Young Boys, pentru FCSB urmează confruntarea cu Universitatea Craiova din etapa #12 a sezonului regulat al Superligii României. Meciul va fi LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro duminică seară, de la 20:30.

