Mircea Lucescu, răpus! Lewandowski și Coman îi fură românului visul pentru primăvara Champions League

Mircea Lucescu nu a reușit să găsească formula câștigătoare, iar Dinamo Kiev a ajuns la a patra înfrângere consecutivă din grupele Champions League.

Victoria lui Bayern îi fură toate șansele lui Dinamo Kiev pentru calificarea în primăvara Champions League. Mai mult, dacă Benfica obține cel puțin un punct în duelul cu Barcelona, Lucescu nu va ajunge nici măcar în Europa League. De cealaltă parte, Bayern e sigură de primul loc în grupă.

Bayern a deschis scorul în minutul 14 prin Lewandowski, care a marcat din foarfecă. În minutul 42, Coman a majorat diferența, din pasa lui Tolisso, ca mai apoi, în minutul 70, Dinamo Kiev să reducă din diferență prin eurogolul lui Gramash.

The match is over. Dynamo scores, but loses to Bayern in the home match.#ChampionsLeague pic.twitter.com/11BtcNwyGk