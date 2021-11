MM Stoica, scos din nou din sărite de Budescu! Ce l-a enervat pe managerul general de la FCSB

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit că a făcut o criză de nervi în momentul în care Constantin Budescu a apelat la un artificiu tehnic în timpul meciului cu Botoșani, câștigat de „roș-albaștri” cu scorul de 3-1.

Constantin Budescu a început meciul pe banca de rezerve, însă a fost trimis pe teren în minutul 58 al meciului. „Artistul” putea marca în minutul 79 al partidei, când a ajuns periculos în fața porții, însă a ales să „picteze”, lucru care l-a scos din sărite pe oficialul FCSB-ului.

Ulterior, acesta și-a dat seama de greșeală după ce a văzut reluările și a realizat că Budescu nu putea lovi altfel mingea la acea fază.

MM Stoica: „Am înnebunit la faza asta!”

„Am înnebunit la faza asta, am sărit pe stadion. Având idei precounepute, am zis că a dat la mişto. După m-am uitat pe rezumatul pe care-l faceţi voi, şi am văzut că a vrut să înţepe mingea, nu avea cum să dea cu latul.

Şi am zis că uite ce greşeală am făcut. Noi am avut discuţii legate de faza asta”, a declarat managerul general de la FCSB, potrivit Telekom Sport.

FCSB a ajuns la a zecea victorie în Liga 1 și ocupă locul doi în clasament, cu 34 de puncte.