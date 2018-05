Mesajul celor de la AS Roma imediat dupa eliminarea din UEFA Champions League: "Macar vei fi tu acolo!" Ce i-au transmis lui Salah

Cei de la AS Roma au dat dovada de mult fair-play pe pagina oficiala de Twitter imediat dupa finalul partidei retur cu Liverpool. In ciuda victoriei cu 4-2, Roma a fost eliminata cu 7-6 la general iar Liverpool va juca finala de la Kiev pe 26 mai contra lui Real Madrid.

"Doar atat de mult ca visul incredibil al lui AS Roma de a merge pana la Kiev s-a terminat dar tu vei fi acolo cu noile tale culori. Mult noroc in finala UCL Mo Salah" a fost mesajul Romei imediat dupa finalul partidei.

Mohamed Salah a jucat 2 sezoane la AS Roma inainte sa fie cumparat vara trecuta de Liverpool cu 42 de milioane de euro.

It hurts so much that #ASRoma’s incredible dream of going all the way to Kiev is over but you’ll be there in your new colours.

Good luck in the #UCL final @MoSalah#ForzaRoma #YNWA pic.twitter.com/BOsVgoKLjI