"Stie cineva cum scap de urma asta?" Mesajul genial al celui mai ghinionist jucator din Roma - Liverpool

James Milner a fost protagonistul unui dintre cele mai amuzante autogoluri din istoria UEFA Champions League.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Ajuns la 32 de ani, James Milner parea la startul sezonului ca va deveni o varianta de rezerva in cazul unor accidentari in echipa lui Liverpool. Insa fostul jucator de la Leeds, Aston Villa si Manchester City a surprins pe toata lumea - este singurul jucator pe care Jurgen Klopp l-a inclus pe foaia de joc in toate partidele din acest sezon!

Milner a facut un meci excelent si la Roma insa momentul pe care il va tine minte a avut loc in prima repriza - Dejan Lovren a respins o centrare pe jos, mingea l-a lovit in fata pe Milner si a sarit in poarta! La final, Milner a postat un mesaj foarte amuzant pe contul sau de Twitter: "Stie cineva cum poti sa-si scoti logo-ul UEFA Champions League de pe fata?" a scris mijlocasul lui Liverpool.

Milner a provocat zambete si la finalul partidei, in timpul interviului pentru BT Sport: "Primul gol este ridicol - poti sa faci asta de 1.000 de ori si nu se va mai intampla" a spus Milner despre faza golului. Intrebat daca va sarbatori calificarea cu un pahar de vin, Milner a raspuns: "Poate pentru cativa dintre baieti. Ma stiti pe mine, poate o sa exagerez si o sa bea o Ribena (bautura britanica non-alcoolica)" a incheiat Milner.