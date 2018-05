"Era distrus, a recunoscut ca a gresit!" Ce s-a intamplat cu arbitrul de la AS Roma - Liverpool dupa meci

Real Madrid - FC Liverpool este finala UEFA Champions League ce va avea loc la Kiev pe 26 mai, partida transmisa in direct de Pro TV.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Arbitrul partidei dintre AS Roma si FC Liverpool, Damin Skomina, a fost acuzat de italieni dupa partida de pe Olimpico pentru 2 penalty-uri neacordate pentru Roma in a doua repriza. AS Roma a invins cu 4-2 la retur, insa englezii s-au calificat in finala dupa 7-6 la general.

Conform jurnalistului italian Tancredi Palmeri, Skomina a aflat la cabine de greselile comise: "A fost distrus in vestiar dupa ce si-a dat seama de erori, a recunoscut ca a gresit" spune jurnalistul de la Gazzetta dello Sport si beIN.