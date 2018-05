"Este o GLUMA! Finala trebuia sa fie AS Roma - Bayern!" Presedintele italienilor face scandal dupa semifinala cu Liverpool! Cererea facuta catre UEFA

Real Madrid - Liverpool va fi finala UEFA Champions League pe 26 mai la Kiev, partida transmisa in direct de Pro TV.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

AS Roma a ratat calificarea in finala UEFA Champions League in ciuda faptului ca a castigat partida retur cu Liverpool cu 4-2. La finalul meciului, atat presedintele clubului, James Pallotta, cat si directorul sportiv, Monchi, au criticat dur arbitrajul.

Cei de la Roma au solicitat alte 2 penalty-uri pe langa cele acordate - mai intai unul la Dzeko atunci cand atacantul bosniac a cazut in careu dupa un contact cu portarul Karius, faza la care asistentul a aratat ofsaid, si apoi la hentul lui Trent Alexander Arnold.



"Este absolut clar ca VAR-ul este necesar in Champions League pentru ca nu poti sa treci peste astfel de lucruri. Puteti sa va uitati si voi. Dzeko nu e in ofsaid, e pus la pamant si e penalty. In minutul 65 este un hent evident pentru fiecare persoana din lume mai putin cei de pe teren. In minutul 67 Schick este pus la pamant in care, sincer acum..



Stiu ca este dificil pentru arbitri, dar este chiar rusinos sa pierdem la general astfel. Apropo, ar fi trebuit sa fie cartonas rosu, asa ca eram in superioritate din minutul 63. Felicitari lui Liverpool, e o echipa grozava, dar daca nu vom avea VAR in Champions League, lucrurile de acest gen vor fi o adevarata gluma!" a spus Pallotta.

"Fotbalul italian trebuie sa ridice tonul pentru ca nu e normal. Schimba totul. Am primit un gol din ofsaid in primul tur, acum am avut 2 penalty-uri neacordate, unul dintre acestea fiind clar cu cartonas rosu. Este momentul sa tipam, nu doar Roma pentru ca si Juventus a suferit aceeasi soarta cu Real Madrid. Fotbalul italian trebuie sa tipe pentru ca ce am vazut in aceasta seara e socant.



Se joaca cu inimile fanilor. Trebuie sa o complimentam pe Liverpool pentru calificare, insa trebuie sa analizam ce s-a intamplat. Cu VAR, finala ar fi fost AS Roma - Bayern" a spus si Monchi.