Chiar dacă a terminat pe un modest loc 7, starul lui Real Madrid a ținut să-și felicite conaționalul printr-un mesaj postat în toiul nopții, care a arătat o bucurie sinceră pentru succesul acestuia.



Seara de 22 septembrie de la Theatre du Chatelet a fost una a emoțiilor, iar Dembele a fost încoronat cel mai bun fotbalist al planetei după un sezon excepțional în tricoul lui PSG.



Mbappe, mesaj din suflet pentru noul "Balon de Aur"

Imediat după ceremonie, Kylian Mbappe a reacționat pe Instagram. A postat o fotografie cu Dembele și trofeul strălucitor, alături de un text scurt, dar plin de încărcătură emoțională.



"Ousmane Dembele. Sunt emoțiile, fratele meu! Meriți de o mie de ori!", a scris Mbappe în secțiunea InstaStory, arătându-și entuziasmul pentru performanța colegului său.



Ousmane Dembele a avut un sezon de vis, în care a contribuit decisiv la cele cinci trofee cucerite de PSG: titlul în Ligue 1, Cupa Franței, Supercupa Franței, UEFA Champions League și Supercupa Europei. Bilanțul său a fost unul stelar: 35 de goluri și 16 pase decisive în 53 de partide.