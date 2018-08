REZULTATE LIGA CAMPIONILOR // Calificare de senzatie pentru PAOK-ul lui Razvan Lucescu: 3-0 la Basel, cu gol Varela! Elvetienii pot iesi in calea Viitorului

Razvan Lucescu s-a calificat in turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

PAOK a avut parte de un retur mult mai usor in Elvetia decat partida tur din Grecia. Echipa lui Razvan Lucescu a castigat cu 3-0 pe terenul lui Basel dupa ce reusise sa castige si "acasa", scor 2-1.

Varela, fostul jucator al Stelei, a deschis scorul in minutul 7, Prijovic a marcat pentru 2-0 in minutul 52, iar El Kaddouri a stabilit rezultatul final in minutul 60.

Basel va merge in Europa League unde poate da peste echipa altui roman. Basel poate juca impotriva Viitorului, daca formatia lui Hagi va trece de Vitesse. In tur, Viitorul a remizat cu olandezii pe teren propriu, scor 2-2.