MALMO 1-1 CFR // Conceicao si jucatorii, criticati dupa eliminare: "Dan Petrescu o scotea pe Malmo! Stim cu totii de ce nu se fac schimbari!"

Campioana Romaniei a fost eliminata inca din turul 2 preliminar al UEFA Champions League.

CFR Cluj va continua in Europa League parcursul european contra invingatoarei din dubla Sutjeska (Muntenegru) - Alashkert (Armenia). Echipa din Muntenegru a castigat partida tur, in deplasare, cu 1-0. Vasile Miriuta, fostul antrenor al CFR-ului, inlocuit vara trecuta pentru a fi adus Dan Petrescu, considera ca eliminarea a venit din teama lui Edi Iordanescu si Toni Conceicao de a schimba lucruri la CFR dupa titlul castigat in sezonul trecut.

"Eu ma asteptam la 2-3 schimbari. Dar stim cu toti de ce nu se fac schimbari. Trebuie sa se riste putin cu jucatori noi. Poate unii sunt obositi, poate nu dau randament la antrenamente. Adu sange proaspat, cum sunt Mailat, Paun, care nu a fost in lot, un jucator foarte bun in duelurie unu contra unu si are viteza. Era util. Dar asa a gandit Conceicao.



Nu pot sa zic eu de ce nu se fac schimbari, dar daca vii, schimba ceva! Ai jucat cu aceeasi echipa, facuta de Petrescu, pe stilul lui. S-au facut transferuri si nu pe bani putini. Sunt jucatori in care s-au bagat bani, dar nu prind echipa. Sunt slabi? De ce i-ai mai adus?



Petrescu, daca aducea 4-5 jucatori de valoare si daca ramanea, scotea Malmo. CFR are o echipa buna, o banca foarte buna. Jucatorii de pe banca se bat pentru play-off" a spus Vasile Miriuta la Digi Sport.