CFR Cluj schimba din nou conducerea!

In locul lui Iuliu Muresan va fi instalat in scurt timp Marian Copilu. Pana la revenirea acestuia in club, CFR l-a numit azi director sportiv pe Daniel Stanciu.

Ultima oara, Stanciu lucrase in Israel, la Hapoel Akko. In Romania, Stanciu, fost impresar si jurnalist, a mai lucrat pentru Steaua, Vaslui, ASA, Dinamo sau Poli Timisoara.