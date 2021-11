Liverpool defilează în Champions League! Porto a fost ”victimă” pe Anfield. Salah, de neoprit

”Cormoranii”, care aveau asigurată calificarea matematică, au câștigat și meciul cu FC Porto, scor 2-0. Thiago Alcantara a fost cel care a deschis scorul, cu un șut superb, din afara careului.

Golgheterul Mohamed Salah a închis tabela la 2-0 și a ajuns la 16 goluri marcate în 16 partide pentru Liverpool, în acest sezon, cifră la care se mai adaugă și șase assist-uri.

Liverpool se va duela cu AC Milan în ultima rundă, în timp ce FC Porto va primi vizita celor de la Atletico Madrid.

FC Porto, AC Milan și Atletico sunt despărțite de un punct, cu o rundă înainte de finalul grupelor.

