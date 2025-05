PSG a eliminat nu mai puțin de trei echipe din Anglia în acest sezon de Liga Campionilor: Liverpool, în optimi (1-1, 4-1 d.l.d), Aston Villa, în sferturi (5-4, la general) și Arsenal (3-1, la general).

Luis Enrique, după ce PSG a eliminat 3 echipe din Anglia: "Suntem din Liga Fermierilor, dar iată..."



După partida de miercuri seară de pe Parc des Princes, Luis Enrique a trimis o săgeată către cei care au ironizat constant campionatul Franței în ultimii ani și l-au numit "Liga Fermierilor", având în vedere că PSG nu are parte de concurență și câștigă cu ușurință titlul an de an.

"Liga Fermierilor, nu? Suntem din Liga Fermierilor, dar iată... da, e frumos! Nu numai rezultatele, ci complimentele tuturor la adresa echipei noastre. Mă bucură mentalitatea și caracterul jucătorilor noștri. Îmi felicit jucătorii.

Calificarea înseamnă foarte mult. Toată lumea visa la asta. Ne dorim să scriem istorie la Paris și suntem pe drumul cel bun", a spus Luis Enrique, la TNT Sports, când reporterul i-a spus despre cele trei echipe din Anglia eliminate.

Luis Enrique a vorbit pe scurt și despre finala contra lui Inter.



"Va fi greu contra lui Inter, dar cred că și ei consideră la fel. Va fi o finală interesantă, foarte dificilă pentru ambele echipe. Un moment special pentru ambele cluburi, iar pentru ei va fi a doua finală în ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că e o echipă extraordinară.

Avem însă timp să analizăm Inter, acum e timpul să sărbătorim și să ne odihnim", a mai spus antrenorul lui PSG.

L'Equipe jubilează după ce PSG s-a calificat în finala UEFA Champions League



Jurnaliștii de la L'Equipe scriu că PSG s-a calificat fără emoții în ultimul act, după două meciuri gestionate perfect:



"În finală fără emoții. Chiar dacă s-au aflat tot meciul sub presiune, parizienii au suferit împreună și i-au eliminat pe 'Tunari'. Englezii au vrut cu disperare să se revanșeze pentru meciul tur, dar nu au reușit.



Donnarumma a fost genial în poartă, iar Fabian Ruiz și Hakimi au fost jucătorii cheie din câmp. E un succes uriaș pentru clubul din Capitală, care acum se pregătește pentru finala din 31 mai, de la Munchen", scrie L'Equipe.