Kingsley Coman a comis o gafa de cascadorii rasului si primeste o amenda uriasa! Jucatorul a reactionat imediat: "As dori sa cer iertare clubului"

Internationalul francez s-a prezentat la antrenamentul lui Bayern cu masina nepotrivita, un McLaren 570S Spider (in valoare de aproximativ 180.000 de euro) si va primi o amenda de 50.000 de euro, scriu cei de la Bild.

Clubul Bayern Munchen este sponsorizat de Audi, iar fotbalistii au primit masini de la constructorul german cu care trebuie sa se prezinte la antrenamente.

"As dori sa cer iertare clubului si celor de la Audi pentru ca nu am venit la antrenament cu masina primita. Motivul a fost ca aveam o oglinda retrovizoare deteriorada la masina mea. Dar tot a fost o greseala", a declarat Coman.

