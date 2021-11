Karim Benzema intră în istoria lui Real Madrid. Performață istorică atinsă de clublul spaniol

Reușita francezului a însemnat golul 1000 marcat de Real Madrid în competițiile europene.

Benzema a pus presiune pe apărarea oaspeților, iar aceasta a gafat în propriu careu. Mingea a fost recuperată de Vinicius Junior, care l-a servit pe Benzema în fața porții, acesta a pus latul și a trimis mingea în plasă.

Viní steals the ball off the Shakhtar defender and lays it off to Benzema for Real Madrid’s 1000th #UCL goal!???????? pic.twitter.com/c6jehP31vr