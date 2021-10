Real Madrid i-a decis viitorul lui Karim Benzema! Ce se întâmplă cu atacantul francez

Conducerea clubului de pe ”Bernabeu” vrea să-i ofere un nou contract lui Benzema înainte ca actuala înțelegere să expire, pentru a-i arăta acestuia că șefii Realului cred în continuare în el.

Acesta va face parte din echipă și anul viitor, chiar dacă spaniolii vor reuși sau nu să-l aducă pe Kylian Mbappe de la PSG, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Real Madrid board wanted to extend Karim Benzema’s contract until June 2023 before the new season to show again how much they trust him. ⚪️???????? #RealMadrid

He’ll be part of the project also for 2022/23 season when Karim will be 35 - whatever happens with Kylian Mbappé deal.